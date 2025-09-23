Milei viaja a Nueva York a participar de Asamblea de ONU y reunirse con Trump y Netanyahu

Buenos Aires, 22 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, partió este lunes desde Buenos Aires rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras haber reprogramado su viaje, que estaba previsto para el domingo a la noche.

La aeronave que lleva al presidente despegó este lunes pasadas las 20:47 hora local (23:47 GMT) desde el Aeroparque de Buenos Aires.

El mandatario estará acompañado durante su visita a Estados Unidos por una comitiva en la que destacan su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni; entre otros.

La agenda de Milei, cuyo viaje se extenderá hasta el viernes, se vio alterada por una demora en su partida, prevista para este domingo a las 23:00 hora local (02:00 GMT) y que se postergó por motivos que hasta el momento se desconocen.

Este lunes tenía previsto reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, un encuentro que finalmente tendrá lugar este martes, según indicaron las fuentes oficiales a EFE.

Este martes el mandatario tendrá además su primera reunión bilateral oficial con Trump, tras asistir previamente a la intervención del presidente estadounidense en el Debate General de la 80º Asamblea General de las ONU.

El miércoles, Milei intervendrá ante la Asamblea y después asistirá a la entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que se espera reciba de manos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien este lunes aseguró que su país está listo para brindar apoyo financiero a la Argentina en un contexto de fuerte inestabilidad financiera.

El encuentro con Netanyahu, con quien Milei ya se reunió en dos ocasiones en Jerusalén, está previsto para el jueves, día en que se reunirá también con figuras de la comunidad judía.

Este viaje a Estados Unidos será el duodécimo del presidente argentino a ese país desde su asunción en diciembre de 2023, y el cuarto en lo que va de año.