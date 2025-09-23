María del Monte reacciona a las declaraciones de Alba Muñoz destapando su relación con la madre de Antonio Tejado

Después de que la abogada de María del Monte e Inmaculada Casal haya solicitado formalmente en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla una pena de prisión de 28 años y medio para Antonio Tejado por considerarlo el autor intelectual y el cerebro que permitió que se llevase a cabo con éxito el violento robo en su domicilio en agosto de 2023, Alba Muñoz ha destapado cómo era la verdadera relación de la folclórica con su familia antes del asalto.

La exmujer del sobrino de la artista -con el que tiene una hija en común de 14 años- se ha sentado este fin de semana en el plató de 'Fiesta' para revelar cómo está su exsuegra, María José García, tras la petición de los abogados de su cuñada: "La madre de Antonio dice que su hijo es la víctima y que María del Monte solo quiere dinero. La madre de Antonio nunca tuvo buena relación con María y ahora está aprovechando para atacarla. Va a utilizar cosas de su pasado contra ella" ha asegurado.

"La familia de Tejado rechazaba a Inmaculada porque recelaban de ella por haber estado casada con un hombre" ha revelado, apuntando que tras el robo "la familia está completamente rota porque unos se han posicionado con Antonio y otros con María"

Unas declaraciones a las que la artista ha reaccionado rotunda, desmarcándose de lo que Alba ha contado sobre su cuñada y dejando la 'pelota' en el tejado de la madre de su sobrino: "¿Yo que quieres que te diga? No sé por qué me preguntas a mí eso. Habla con ella, yo que sé. Tú sabes que yo hay cosas de las que no hablo, y de las que voy a seguir sin... Y quien hable pues que hable... Así de fácil" ha sentenciado antes de viajar a Madrid para cumplir su cita semanal con 'Y ahora Sonsoles'.

Tras el programa, horas después, Europa Press ha querido saber la opinión de María del Monte a la información de que Isabel Pantoja habría desmantelado Cantora y se habría llevado todas sus pertenencias en containers para abandonar España y comenzar una nueva vida en República Dominicana. "Mira, yo como tú comprenderás, cariño, no tengo nada que decir, como tú comprenderás" ha expresado incómoda, dejando claro que no va a hablar de la que fue su íntima amiga.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre el cambio físico de su sobrino Antonio, que ha reaparecido en los juzgados visiblemente más delgado a causa de lo mal que lo estaría pasando por su petición de 28 años de prisión.