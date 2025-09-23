Mañueco subraya el compromiso de CyL en la lucha contra el cáncer a través de la investigación

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional en la lucha contra el cáncer a través de la investigación "para ofrecer la mejor atención a pacientes y familias"

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que ha presidido la Reina doña Letizia, en los que ha destacado el compromiso decidido de Castilla y León en la lucha contra el cáncer a través de la investigación y la innovación biomédica.

Durante su intervención, Fernábdez Mañueco ha señalado que el objetivo del Gobierno autonómico es "contribuir al máximo al esfuerzo de la comunidad científica y de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer, ofreciendo siempre la mejor atención a los pacientes y a sus familias".

"Vencer el cáncer yo creo que es una de las tareas más loables y trascendentales de mayor calado humano con la que nos debemos enfrentar y lo debemos hacer todos juntos, con la unión y el esfuerzo de todos", ha aseverado el presidente de la Junta.

Por ello, Fernández Mañueco ha apuntado que eso es lo que intenta el Gobierno autonómico "que está volcado en ello, en uno de los sistemas de salud mejor valorados de España", con avances "significativos" en la detección precoz del cáncer colorrectal, de mama y de cérvix, así como con el desarrollo de las Unidades Satélite de Radioterapia en todas las provincias, "que permiten evitar desplazamientos y humanizar la asistencia".

Por otro lado, la comunidad tiene también, en palabras de Mañueco, del "doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional por lo que, según el presidente de la Junta, "se está haciendo un esfuerzo en ese ámbito" y se están " aplicando las novedades diagnósticas y terapéuticas más avanzadas para dar la mejor atención a los enfermos de cáncer".

Entre ellas, Mañueco ha citado en sus discurso "los secuenciadores masivos de genoma para Medicina Personalizada y de Precisión, los biobancos de tejido oncológico en siete hospitales de la Comunidad, la inmunoterapia y diversos fármacos de vanguardia como la terapia CAR-T".

Por otro lado, el presidente de la Junta ha resaltado "el refuerzo de las estructuras de investigación para profundizar en la lucha contra esta enfermedad", y ha puesto como ejemplo el papel del Centro de Investigación del Cáncer y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), que acumulan "éxitos y reconocimientos".

Así, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado, además, la creación en los últimos años de nuevos institutos de investigación biosanitaria en Valladolid, León y Burgos, cuyo funcionamiento en red se impulsa junto con el resto de las estructuras investigadoras del sistema de salud, en conexión con las universidades y otros centros.

Por último, Mañueco ha agradecido "el compromiso y la implicación" de la Reina Letizia en la lucha contra el cáncer, además de expresar su reconocimiento a todas las personas que investigan y trabajan por lograr este objetivo. También ha felicitado al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca por sus 25 años de trayectoria.