Lluvias, tormentas y oleaje activan los avisos en Cataluña y Baleares, con precipitaciones de hasta 30 l/m2

Precipitaciones, tormentas y oleaje activan este martes los avisos en un total de siete provincias del este y sur de la Península, con precipitaciones máximas de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca, donde se esperan precipitaciones de 30 l/m2 en una hora.

En cuanto a los avisos por oleaje se darán en Girona, con viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) y olas de 3 metros y en Tarragona, con viento del noroeste de 50 a 60 km/h y olas de 2 metros.

La AEMET prevé para este martes la evolución de una dana en el sur de Francia, que favorecerá persistencia de inestabilidad en el extremo norte peninsular y área mediterránea. Así, desde primeras horas del día, se esperan cielos nubosos con precipitaciones en esas zonas, con nieve débil en áreas del Pirineo.

Además, se prevén chubascos y tormentas que serán localmente fuertes, de madrugada en litorales del sudeste y Cataluña y más tarde en Baleares y litorales y zonas próximas de Cataluña. Asimismo, las altas presiones se extenderán a la Península y tenderá a estabilizarse en la vertiente atlántica, con predominio de cielos poco nubosos en general.

Por la tarde, se prevén nubes de evolución en los tercios norte y este que pueden dar chubascos ocasionales en montaña del centro norte y del extremo sudeste. En cuanto a Canarias, se esperan intervalos nubosos con chubascos, que serán débiles en general en las islas montañosas. Además, serán probables los bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y sudeste peninsulares.

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera un descenso en el área mediterránea y Canarias, así como un aumento en el tercio occidental, que será más acusado en el interior noroeste. Respecto a las temperaturas mínimas, estarán en ligero descenso o sin cambios, excepto aumentos en amplios entornos de Extremadura, alto Ebro y norte de la Ibérica. Además, se prevén heladas débiles en el Pirineo y cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Por último, soplarán vientos moderados de componente norte en el tercio oriental y área mediterránea norte, con intervalos de fuerte y con probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. También en la mitad occidental y en el área mediterránea sur predominará el nordeste, con intervalos de fuerte en litorales noroeste de Galicia. En Estrecho y Alborán soplarán vientos moderados de poniente rolando a levante. Y en Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

EuropaPress

