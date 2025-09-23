La Semana Europea del Deporte celebra su décima edición del 23 al 30 de septiembre

La Semana Europea del Deporte, iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo combatir el sedentarismo y promover hábitos saludables, se celebra de manera simultánea en toda Europa entre el 23 y el 30 de septiembre, y la ciudad de Segovia acogerá este sábado los actos centrales en España.

Del 23 al 30 de septiembre se celebra de manera simultánea en toda Europa la décima edición de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo combatir el sedentarismo y fomentar la actividad física.

Según los datos de la Comisión Europea, desde 2015 se han superado los 100 millones de participantes en las 350.000 actividades desarrolladas en más de cuarenta países. En España, el objetivo de la presente edición será superar las cifras récord del año pasado, en el que se registraron más de 1.200 actividades y 600.000 participantes totales.

Para ello, las Comunidades Autónomas, municipios, centros educativos y de trabajo, así como entidades deportivas, medios de comunicación e influencers están llamados a sumarse bajo la coordinación del Consejo Superior de Deportes (CSD) a esta iniciativa que, a través de multitud de acciones y actividades, acerca el deporte y los hábitos de vida saludables a personas de todas las edades en diferentes puntos del territorio español.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, considera la Semana Europea del Deporte "una celebración conjunta", en la que el deporte demuestra "su capacidad" para lograr "una población más sana" y para "unir" a ciudadanos, Gobiernos y entidades de toda Europa en unos objetivos y valores comunes.

"Es destacable que una iniciativa inclusiva, intergeneracional y que representa los mejores valores del deporte llegue a su décimo aniversario más fuerte que nunca", señaló Rodríguez Uribes. Además, recordó la necesidad de "seguir promoviendo entre todos la salud física, mental y emocional de nuestra ciudadanía a través de la actividad deportiva".

Durante la tarde y noche del 27 de septiembre, Segovia se convertirá en la sede central en España con la organización en la plaza del Azoguejo, junto al Acueducto, de un programa de actividades, exhibiciones y stands de información, además de la 'BeActive Night'.

Como en las anteriores ediciones, la Semana Europea del Deporte cuenta con el apoyo de deportistas de referencia que actúan como embajadores para difundir esta iniciativa. En esta ocasión se han sumado tres leyendas de nuestro deporte: el jugador de baloncesto José Manuel Calderón, la nadadora paralímpica Teresa Perales y la regatista Theresa Zabell.

Los tres protagonizan el spot de la campaña #BeActive, en el que se invita a personas de todas las edades a practicar deporte para vivir mejor. "Nunca es tarde para empezar a hacer deporte. Nunca es pronto para empezar a cuidarte. Apúntate a la Semana Europea del Deporte", aseguran en el vídeo.

Además de los tres embajadores, a la promoción de la Semana Europea del Deporte se han sumado este año importantes entidades deportivas, como la Fundación Deporte Joven, la Fundación España Activa, la Fundación Real Madrid, la Fundación Movistar Estudiantes, la Gasol Foundation, la Fundación José Manuel Calderón, la Fundación Blanca, la Fundación Ecomar, la Fundación Mapfre, Team Be Pro y la Asociación Nereu.