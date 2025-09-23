La producción del sector servicios sube un 3,2% en julio y encadena 13 meses de alzas

La producción del sector servicios se incrementó un 3,2% interanual en julio, tasa casi dos puntos inferior a la del mes anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida registrada en el séptimo mes del año, impulsada sobre todo por el comercio, la producción del sector servicios encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción del sector servicios también aumentó un 3,2% en julio respecto al mismo mes de 2024, tasa ocho décimas inferior a la de junio y con la que se encadenan 22 meses de tasas positivas.

En términos mensuales (julio sobre junio), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, subió un 0,2%, lo mismo que en el mes anterior.

