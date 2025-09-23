La novela infantil 'El tesoro de Barracuda' llega al cine el próximo 26 de septiembre dirigida por Adrià García

La novela infantil 'El tesoro de Barracuda' llegará al cine el próximo 26 de septiembre, bajo la dirección de Adrià García, según ha informado la editorial SM. La película se inspira libremente en el libro del mismo título de Llanos Campos, publicado por SM en la colección 'El Barco de Vapor'.

En su salto a la gran pantalla, se transforma en una aventura pirata de animación pensada para toda la familia, que rinde homenaje al poder "transformador" de la lectura. Esta novela infantil ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos francés, inglés, italiano, árabe y persa y fue galardonada con el 'Premio SM El Barco de Vapor' en el año 2014, según ha explicado SM.

De este modo, 'El tesoro de Barracuda' propone una aventura pirata con mapas secretos, persecuciones, batallas navales y personajes "inolvidables". La editorial afirma que se trata de una obra que "rompe estereotipos" con una heroína "carismática" llamada Chispas, que a bordo del barco 'La Cruz del Sur', será la única esperanza para que una tripulación analfabeta encuentre el legendario tesoro de Phineas Krane.

Así, junto al Capitán Barracuda y John La Ballena, protector de Chispas, conformarán un trío "inolvidable", con el que la película retrata a una familia construida desde la diferencia, la aceptación y el aprendizaje mutuo. De este modo, lo que el camino les depara irá más allá del oro: la magia de la lectura y el poder de la amistad y la aceptación.

El director de cine Adrià García, que ha dirigido esta adaptación, fue ganador del Goya a 'Mejor Película de Animación' por su ópera prima, Nocturna (2007). Esta adaptación es una coproducción de 'Inicia Films', 'Hampa Animation Studio' y 'Belvision' y está distribuida por Filmax, con versiones en castellano, catalán y euskera. Asimismo, está dirigida al público infantil de entre 6 y 12 años.

La editorial ha indicado que su premiere mundial tuvo lugar el pasado 20 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la programación infantil en euskera. Además, entre los próximos 7 y 23 de noviembre, competirá en el '29º Tallinn Black Nights Film Festival', dentro del 'Just Film International Children's Competition Programme', dirigido a niños de entre 10 y 13 años.

"El tesoro de Barracuda no da lecciones, pero transmite un mensaje poderoso: la lectura transforma, une y nos hace libres. Esta historia tiene humor, misterio, ternura y una visión del mundo abierta y empática. Es una película que habla el lenguaje de los niños, sin subestimarlos", asegura el director.

En 'El tesoro de Barracuda' la animación 2D con fondos 3D potencia una estética "cálida" alejada del realismo digital e inspirada en el cómic, con paletas vivas de luz caribeña y el technicolor de los clásicos. Además, la adaptación de la novela a la pantalla lleva la firma de la guionista Amèlia Mora, que también es autora de 18 novelas infantiles.

"Esta historia me conquistó por su capacidad de emocionar sin caer en lo evidente. Es una aventura pensada para los más pequeños, pero con capas de significado que también llegarán a los adultos. Lo que me queda después de hacer la película es que la familia es quien te cuida y te respeta, la que te da la fuerzas para enfrentarte a tus propios miedos, aunque sea una panda de piratas", afirma la productora de la película con Inicia Films, Valérie Delpierre.

"Como lectora compulsiva y teatrera vocacional, siempre soñé con crear mis propias historias, aunque nunca imaginé que llegaría a ver alguna publicada. Cuando eso se hizo realidad, la idea de ver una de ellas adaptada al cine me parecía aún más inalcanzable", concluye por su parte la autora, Llanos Campos.