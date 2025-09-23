La Fundación Gates destinará 912 millones de dólares a combatir el sida y la malaria

Nueva York, 22 sep (EFE).- El magnate estadounidense Bill Gates anunció este lunes que su fundación destinará 912 millones de dólares a combatir el sida, la malaria y la tuberculosis, e instó a los líderes del mundo a involucrarse en la causa de la salud global, incluyendo revertir recortes a la ayuda internacional, para salvar a millones de niños.

"Las decisiones que tomen hoy: si seguir con la propuesta de agudos recortes en la ayuda a la salud o dar a los niños del mundo la oportunidad que merecen para vivir una vida sana, determinarán qué tipo de futuro dejamos a la próxima generación", dijo el cofundador de Microsoft y hoy filántropo en un acto de la Fundación Gates en Nueva York.

La Fundación Gates se comprometió a donar los 912 millones en el ciclo de reabastecimiento para 2026-2028 del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis y advirtió de que la recaudación termina en noviembre, subrayando la "urgencia para que los gobiernos tomen decisiones clave en las próximas semanas y meses".

Gates reveló esa inversión, una de las mayores para el Fondo Mundial hasta la fecha, y destacó que la "humanidad está en un punto de inflexión" en un acto de la iniciativa 'Goalkeepers', impulsada por su fundación para que los líderes mundiales aceleren la consecución de los objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Destacó que la asistencia global al desarrollo para la salud, según datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), ha caído un 21 % entre 2024 y 2025, hasta su menor nivel en 15 años, y reconoció el impacto del recorte de los donantes que afrontan "retos domésticos, altos niveles de deuda y poblaciones envejecidas".

"No espero que la mayoría de gobiernos restauren de repente la ayuda exterior a niveles históricos, pero soy un optimista y creo que los gobiernos pueden y van a hacer lo necesario para salvar a cuantos más niños sea posible", afirmó Gates en un comunicado.

Estados Unidos era uno de los mayores donantes del Fondo Mundial, pero esa ayuda se ha visto afectada por la congelación de la financiación a su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de su política de control de gasto público, tras su investidura en enero de 2025.

La Fundación Gates, en un comunicado, advirtió -sin mencionar al Gobierno de EE.UU.- que mantener los recortes presupuestarios amenaza el progreso en el combate contra la mortalidad infantil, que se ha reducido a la mitad desde el año 2000, desde 10 millones de niños hasta 5 millones al año, y supone "uno de los grandes logros de la humanidad".