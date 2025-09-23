Agencias

La central nuclear de Zaporiyia queda de nuevo sin suministro eléctrico externo

Por Newsroom Infobae

La central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, ha quedado este martes desconectada una vez más de la red eléctrica general, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

La agencia ha señalado en redes sociales que esta desconexión, cuya causa ya investiga, subraya los riesgos que representa el actual conflicto para la seguridad nuclear. No en vano, es la décima vez que la central, bajo control ruso, queda sin suministro externo.

Los equipos del OIEA presentes en las instalaciones han confirmado que los generadores diésel de emergencia se han activado para que la central no deje de funcionar en ningún momento, con el riesgo que ello supondría para la seguridad de la planta y de su entorno.

