La brasileña Weg invierte 65 millones en ampliar una planta de transformadores especiales en Estados Unidos

El fabricante brasileño de maquinaria industrial Weg ha anunciado una inversión de 77 millones de dólares (65 millones de euros) en una de sus tres plantas de fabricación de transformadores especiales en Washington (Estados Unidos), según ha informado a través de un comunicado.

El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción, automatizar los procesos y mejorar la productividad y la eficiencia operativa.

En concreto, la inversión se destina a la producción de transformadores con potencias de uno a diez megavoltios-amperio (MVA) y tensiones de hasta 46,5 kilovoltios (kV), fundamentales en el apoyo de la expansión de la fabricación industrial, centros de datos y la estabilidad de la red en todo el país.

Esta ampliación prevé aumentar la integración vertical, implantando procesos automatizados y robotizados, así como un incremento del 50% de la capacidad de producción.

Weg cuenta con tres plantas en Washington destinadas a la fabricación de transformadores de distribución, potencia y transformadores especiales. En conjunto, las infraestructuras emplean a 560 personas.

