Javier Merino afirma su cariño por Carlo Costanzia hijo en plena polémica familiar

Javier Merino ha roto su habitual discreción para responder a las últimas declaraciones de Carlo Costanzia padre contra Mar Flores, en pleno revuelo mediático por la publicación de las memorias de la modelo y los duros reproches públicos entre sus exparejas.

En los últimos días, Carlo Costanzia di Costigliole ha hecho unas afirmaciones demoledoras en televisión. El aristócrata italiano acusa a su exmujer de haber provocado el fin de su matrimonio por una supuesta infidelidad y asegura, además, que la madre de su hijo fue la principal responsable de los problemas que tuvo Carlo durante su infancia. Costanzia padre incluso apoyó sus palabras mostrando supuestas pruebas de llamadas entre Mar Flores y Javier Merino, el que sería después su marido durante casi dos décadas y con quien tuvo cuatro hijos. En este contexto, el italiano llegó a afirmar: "Los problemas que ha tenido Carlo los ha tenido por el estilo de vida de la madre. Cuando le hacían bullying en la escuela no era porque le dijeran que ella hacía televisión, era por lo que hacía la madre".

Preguntado por estas incendiarias declaraciones y por los episodios relatados en directo, Javier Merino ha preferido mantenerse al margen: "Que no he visto nada. No veo nada. Ya os lo he dicho". El empresario evita confirmar si existió realmente esa llamada que según Costanzia marcó el inicio de la relación con Mar Flores: "No lo he visto porque no quiero ver nada, entonces no me preguntes", insistía ante la prensa. "No quiero entrar en cosas que ni veo", zanjaba.

Aunque rehúsa entrar en las polémicas, Merino sí expresa su cariño hacia Carlo hijo: "Por supuesto que sí". Preguntado sobre las recientes afirmaciones de Costanzia, que aseguran haberse preocupado más por el joven que su propia madre, Merino rechaza dar credibilidad o desmentir abiertamente esa versión. Eso sí, agradece las palabras amables sobre él: "Bueno, pues muchas gracias", concluye su breve pero significativa intervención pública.