Ingresa en prisión uno de los cinco detenidos por la reyerta que causó la muerte de un joven en Cáceres

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Cáceres ha decretado la entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los cinco detenidos en la capital cacereña tras la reyerta que causó la muerte, el pasado domingo, a un joven nicaragüense de 25 años, que falleció en el Hospital Universitario de Cáceres al poco tiempo de ingresar.

El presunto agresor está investigado como detenido por un delito de homicidio, mientras que los otros cuatro no pasaron a disposición judicial pero serán investigados por un delito de lesiones, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. Tienen entre 21 y 29 años.

Los cinco prestaron declaración ante la Policía Nacional que investiga los hechos ocurridos en torno a las 8,30 horas en la avenida Virgen de Guadalupe, frente a un estanco 24 horas, donde al parecer el fallecido entró a comprar y al salir, se vio envuelto en una pelea que acabó con su vida.

La autopsia determinará las causas de la muerte de este joven que llegó a Cáceres hace tres años donde vivía con una hermana. Ambos eran usuarios de los servicios sociales municipales, por lo que el Ayuntamiento de Cáceres correrá con los gastos del sepelio del joven al carecer la familia de recursos económicos para hacer frente al funeral.