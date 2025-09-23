Hamás aplaude la ola de reconocimientos del Estado palestino pero descarta deponer las armas por ahora

El grupo palestino Hamás ha aplaudido el reconocimiento formal del Estado palestino por más de una decena de países y que la comunidad internacional busque medidas "concretas" para la paz, pero ha enfatizado que no depondrá las armas "hasta el fin de la ocupación" israelí.

Un día después de que la ONU acogiese una conferencia centrada en la solución de dos Estados para israelíes y palestinos, Hamás ha secundado en un comunicado los llamamientos lanzados desde dicho foro, bajo la esperanza de que puedan servir para presionar a Israel.

En este sentido, espera que "obligue" a un alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, la retirada de las fuerzas israelíes en dicho enclave, la liberación de presos palestinos y el cese de cualquier actividad en los asentamientos de Cisjordania, incluidos los "planes de anexión".

No obstante, ha lamentado que haya países que sigan por acción o por omisión ayudando a Israel a perpetrar todos estos abusos y, ante este escenario, ha reivindicado el "derecho" de la denominada "resistencia" a seguir con la lucha armada, según el mensaje recogido por el diario afín 'Filastin'.

Los países que han reconocido en los últimos días a Palestina como Estado, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, han deslizado sin embargo mensajes en favor del desarme de Hamás y han subrayado que esta organización debe quedar fuera de un futuro gobierno.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, consideran que el reconocimiento representa una "recompensa" para Hamás que no tiene en cuenta las atrocidades perpetradas en los atentados del 7 de octubre de 2023.