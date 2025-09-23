Google lleva a Gemini a los televisores con Google TV

Google ha comenzado a lanzar su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini para los televisores de la mano de Google TV, con opciones para ayudar a los usuarios a encontrar contenido para ver en pantalla, además de ofrecer más información sobre los programas o series y películas.

Actualmente, los usuarios de Google TV disponen del Asistente de Google para llevar a cabo acciones como controles por voz, obtener recomendaciones o gestionar las luces de la sala. Sin embargo, la compañía pretende ir "más allá de simples comandos" y ofrecer conversaciones fluidas en la pantalla grande, de cara a mejorar la experiencia.

Para ello, ha presentado Gemini para TV, que incluye las capacidades de IA del asistente para ofrecer ayuda de forma más sencilla y mejorada a los usuarios a la hora de, por ejemplo, encontrar el contenido perfecto según su estado de ánimo o responder preguntas complejas y más extensas sobre distintas tareas.

Así lo ha trasladado Google en un comunicado en su blog, donde ha detallado que, para utilizar Gemini en la TV bastará con decir 'Hola Google' o presionar el botón de micrófono en el mando del televisor, tal y como ya se hacía con el asistente de Google TV.

Concretamente, la tecnológica ha especificado que Gemini podrá responder cuestiones como qué contenido ver en grupo, buscando opciones de títulos para visualizar en familia o entre amigos que mezcle los gustos de todos los integrantes.

También podrá resolver dudas como cuándo se estrena una nueva temporada de una serie o cuando estará disponible una película. Igualmente, los usuarios podrán consultar con Gemini qué ocurrió en la temporada o capítulo anterior antes de continuar viendo una serie, o preguntar sobre la crítica de una película.

Siguiendo esta línea, Gemini podrá ayudar con las búsquedas imprecisas. Cuando los usuarios no recuerden el nombre de la película, bastará con que describan su trama o actores para que el asistente de IA le ofrezca títulos relacionados.

Por otra parte, Google también ha indicado que Gemini dispone de herramientas para ayudar a los usuarios en el aprendizaje a través de la TV. Por ejemplo, podrá sugerir vídeos de YouTube para explicar temas concretos, como porqué entran en erupción los volcanes, o mostrar tutoriales para aprender habilidades como tocar la guitarra. Todo ello, mediante conversaciones naturales por voz con Gemini.

Por el momento, Gemini se ha lanzado oficialmente en los televisores TCL QM9K. Sin embargo, estará disponible en más dispositivos a lo largo de este año, concretamente en Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro, los modelos Hisense U7, U8 y UX de 2025, y los modelos TCL QM7K, QM8K y X11K de 2025.

Asimismo, la tecnológica ha señalado que añadirá más funciones de Gemini a los televisores próximamente.