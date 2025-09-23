Feijóo, tras el procesamiento del hermano de Sánchez: "Pretenden que nos acostumbremos a esto pero no es normal"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, después de que la Audiencia de Badajoz haya confirmado el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, que "no es normal" que eso ocurra aunque desde el Gobierno quieran que se "acostumbren" a ese tipo de noticias.

"Pretenden que nos acostumbremos a esto, pero es importante recordar que no es normal", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En concreto, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que habían presentado

"EN CUALQUIER DEMOCRACIA SUPONDRÍA LA CAÍDA DEL GOBIERNO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez es algo "inaudito" y "en cualquier democracia del entorno supondría la caída del Gobierno".

Tras asegurar que "los chanchullos de la familia del presidente del gobierno están en los tribunales", Muñoz ha destacado que ante las informaciones que están conociendo "ni el presidente del Gobierno, ni nadie de su entorno ni del Ejecutivo ha dado una sola explicación". "Los españoles nos merecemos saber a qué se ha estado dedicando la familia del presidente del Gobierno con nuestros recursos públicos", ha subrayado.

A su entender, es "inaudita una situación de esta naturaleza en la democracia española". "En cualquier democracia de nuestro entorno esto estaría abriendo todas las portadas y supondría la inmediata caída del Gobierno del país", ha abundado, para añadir que es "incomprensible que en este país no pase nada" ante noticias como ésta y que "se intente tapar todas estas cosas con otras cuestiones".

TELLADO: "ES UN ESCÁNDALO SIN PRECEDENTES"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el hecho de que el hermano del presidente del Gobierno y el líder del PSOE en Extremadura se sienten "en el banquillo de los acusados" es "un escándalo sin precedentes".

"Lo único que Sánchez puede ofrecer ya a los españoles es corrupción. No es digno del país que preside", ha afirmado el número dos del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Además, Tellado ha deseado "suerte al ejército de guionistas de Moncloa" que, a su juicio, "andarán como locos buscando nuevos cebos con los que intentar camuflar tanta basura". "Aviso, el francomodín está muy manoseado y lo de utilizar al pueblo de Gaza es una indecencia", ha finalizado.

NNGG RECUERDA LO QUE DECÍA SÁNCHEZ EN 2014

Desde la organización juvenil del PP, Nuevas Generaciones, se ha recordado las declaraciones que en 2014 realizó Sánchez cuando dijo públicamente que "todo compañero , se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado".

"Apellido: Sánchez Castejón", ha señalado NNGG en un mensaje en la red social 'X' a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de enviar a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez.