El incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) sigue sin control y en Nivel 1

Por Newsroom Infobae

Un total de seis medios aéreos y ocho terrestres trabajan en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, que sigue sin control y en Nivel 1.

El fuego, según informa el Servicio de Extinción del Gobierno regional en su cuenta de 'X', había arrasado hasta el día de ayer unas 550 hectáreas.

El incendio se detectó en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular.

EuropaPress

