El Gobierno de España actualizará este martes los objetivos de protección marina

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El Consejo de Ministros actualizará este martes los objetivos medioambientales de la estrategia de protección marina, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Aagesen lo ha explicado en una entrevista con EFE en Nueva York, con motivo de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, donde España ha formalizado su adhesión a la Coalición Pioneros por los Océanos y a la Carta Kananaskis sobre incendios forestales.

"Mañana mismo vamos a aprobar algo tan importante como la actualización de los objetivos e indicadores del tercer ciclo en materia de estrategia de protección marina", ha declarado.

La ministra ha precisado que la actualización afectará a las cinco demarcaciones marinas existentes en España y tendrá como finalidad compatibilizar los usos del espacio marítimo con la conservación de la biodiversidad, en consonancia con el Tratado Global de los Océanos, que entrará en vigor el próximo enero.

"El objetivo es conseguir la mayor calidad ambiental de nuestras aguas", ha añadido.

Durante la Semana de Alto Nivel, en encuentros como el que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la ONU, António Guterres, España lleva un mensaje medioambiental "de máxima ambición y de liderazgo", ha subrayado Aagesen.

En relación con la COP30, la cumbre climática que se celebrará en Brasil en noviembre de 2025, la vicepresidenta tercera ha expresado su optimismo y ha afirmado que Europa mantendrá una posición "de liderazgo y defensa de la agenda verde".

Preguntada por el negacionismo climático de la Administración de Donald Trump, Aagesen ha reconocido que "es verdad que hay muchos desafíos y que el contexto político es muy complicado". No obstante, ha subrayado que "somos más" los que apuestan por combatir la crisis climática, aunque los negacionistas hagan "más ruido".

"Hay que dar un mensaje de consenso, de unidad y seguir trabajando juntos", ha apuntado. EFE

(foto)(video)