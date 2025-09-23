Agencias

CSIF reclama una "investigación exhaustiva y con total transparencia" sobre las pulseras telemáticas para maltratadores

Por Newsroom Infobae

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes una "investigación exhaustiva y con total transparencia" sobre las pulseras telemáticas para maltratadores.

En este sentido, el sindicato considera "de extrema gravedad" las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre "posibles fallos" en los dispositivos de control de agresores por violencia de género.

"Aunque corresponde a las autoridades esclarecer lo sucedido, desde CSIF pedimos una investigación exhaustiva y con total transparencia para determinar si existieron deficiencias en los dispositivos y garantizar que nunca se repita una situación que pueda dejar en desprotección a las víctimas", ha recalcado.

Asimismo, ha indicado que "la seguridad de las mujeres que confían en este sistema no puede ponerse en duda" y ha advertido de que "cada fallo, real o percibido, supone un incremento del miedo y la vulnerabilidad de quienes ya han sufrido violencia machista".

En esta misma línea, ha recordado que la lucha contra la violencia de género "exige recursos eficaces, seguimiento constante y la mejora permanente de todos los mecanismos de prevención y protección".

"Por ello, instamos al Gobierno a reforzar los sistemas de control, escuchar a las víctimas y garantizar que se depuren responsabilidades si se demuestra algún error. Proteger a las víctimas debe ser siempre la prioridad", ha concluido.

