Carmen Tello da la última hora sobre Curro Romero tras su ingreso de urgencia por una neumonía

Preocupación máxima por Curro Romero después de que la web Informalia haya revelado en primicia que el icónico torero, de 91 años, está ingresado en el hospital Virgen de Macarena de Sevilla a causa de una neumonía. El diestro contrajo el Covid hace unos días y, aunque su evolución era positiva, en la madrugada del lunes se complicó su estado con mucha tos y fiebre muy alta y decidieron trasladarlo de urgencia al centro médico, donde actualmente se encontraría en observación.

Inseparable del Faraón de Camas, su mujer Carmen Tello, que demostrando una vez más su amabilidad a pesar de los complicados momentos que está atravesando el amor de su vida, ha atendido a las cámaras de Europa Press a las puertas del centro médico para dar la última hora sobre el estado de Curro.

"Estoy un poco agobiada pero... El martes se puso regular y tenía un poquito de fiebre, y el miércoles se puso con mucha más fiebre, el jueves también. Entonces le hicimos una prueba de COVID, porque hay mucho COVID otra vez. Hay gente que no lo sabe que lo tiene, pero pues contagia, ¿no? Pero eso no se puede remediar. Y el... ya empezó a mejorar. Estaba ya casi bien. Y el domingo por la noche se puso con muchísima tos y muchísima fiebre y tiene una neumonía. Es una de las complicaciones a las personas mayores y a las que no son mayores también, pero que son más sensibles, ¿no? Tienen menos defensas. Pero bueno, ahí está..." ha explicado, confirmando que la causa de su hospitalización es una neumonía post-covid.

Como ha revelado, no se encuentra en planta sino "como en observación, en aislamiento", por lo que "solo le podemos ver dos veces al día". "No lo he visto desde ayer. Creo que la noche la ha pasado muy bien. Me han dicho, yo creo que hoy o mañana puede subir la planta. Depende de la evolución" ha añadido optimista, revelando que el maestro está "estable, está tranquilo".

"Sabes que él es tranquilo, pero venir a los hospitales y ya sabemos lo que lo que nos encontramos. Él prefiere estar en su casa, o por lo menos en planta, pero ahí está muy bien atendido. Como atienden a todo el mundo. Y mira, gracias a Dios, esperemos que evolucione bien" ha añadido resignada.

Emocionada, Carmen ha agradecido los mensajes de ánimo y las llamadas que ha recibido interesándose por Curro y transmitiéndole ánimos, aunque sí ha expresado que aunque mucha gente le dice "es que es muy mayor2, "digo yo, ya, y a mí qué me importa que sea muy mayor. Me da igual. Se quiere igual con 90 que con 40. Así que nada".