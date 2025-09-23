Belarra critica la "campaña de desinformación de la derecha política, mediática y judicial" con las pulseras

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la "campaña de desinformación de la derecha política, mediática y judicial" que a su juicio se está desarrollando con las pulseras antimaltrato y ha recalcado que los dispositivos "funcionan" y que "ninguna mujer ha sido asesinada" llevándolo puesto.

"Porque poner en duda el mecanismo, como se está haciendo desde medios de comunicación, desde la derecha judicial, hace que muchas mujeres ahí fuera puedan sentirse inseguras llevando el dispositivo o que, si se les ofrece en un procedimiento judicial, lo rechacen por pensar que puede ser inseguro", ha advertido en las ruedas de portavoces del Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha recalcado que lo que falló, "según ha comunicado el Ministerio de Igualdad", es "el proceso de migración de datos". Más allá de ello, se ha mostrado convencida de que "todos los mecanismos pueden mejorar" y ha recalcado que el hecho de que se den "todas las explicaciones está muy bien".

LAS PULSERAS ANTES DEL NUEVO CONTRATO ERAN UNOS "ZAPATÓFONOS"

Por otro lado, Belarra ha explicado que el objetivo del nuevo contrato de las pulseras antimaltrato --impulsado por la exministra Irene Montero-- tenía por objetivo "mejorar el funcionamiento" de los dispositivos, que eran del año 2013 y por tanto "auténticos zapatófonos que generaban una exposición de las mujeres".

Por ejemplo, ha hablado de cómo las pulseras podían incluir "mejoras de puro sentido común", como que fueran "multiagresor". "Era necesario modificar y hacer unos dispositivos que se correspondieran con lo que se necesitaba en pleno siglo XXI y con los dispositivos que tenemos hoy en día", ha recalcado.