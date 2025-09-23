Alejandra Rubio desvela el consejo que le ha dado a Carlo Costanzia para que no le salpique la guerra entre sus padres

En pleno huracán mediático por las memorias de Mar Flores, y después de que Carlo Costanzia di Costigliole se sentase en el plató de '¡De Viernes!' para negar todo lo que la modelo cuenta sobre él en su libro y anunciar que va a tomar medidas legales contra su exmujer, Alejandra Rubio se ha desmarcado de la guerra abierta entre sus suegros, revelando el consejo que le ha dado a Carlo Costanzia para que este delicado asunto no le salpique.

La hija de Terelu Campos ha comenzado su intervención en 'Vamos a ver' aclarando una de las cosas que dijo el italiano en su entrevista. Y es que como ha puntualizado, no fue ella quién le informó de que la modelo iba a publicar su biografía: "Yo, como se me menciona, voy a decir que lo que pasó fue que nosotros estábamos en Turín, yo me había llevado el libro porque me lo leí en el avión, y entonces mi suegro no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces, le dije a Carlo: 'Oye, le vas a tener que decir esto a tu padre, porque se va a enterar'. Y fue Carlo quien se lo contó" ha revelado, confirmando que sí es cierto que fue ella quien le dio el libro de Mar al aristócrata para que se lo leyese y supiese lo que relataba sobre su matrimonio.

"Él no me va a meter a mí en ningún problema, eso te lo aseguro, esas declaraciones no fueron para meterme a mí en ningún problema", ha sentenciado cuando sus compañeros han comentado que Carlo padre podría haberla nombrado en su entrevista para poner de manifiesto que tiene mejor relación con él que con la modelo.

Y, por si quedaba alguna duda, ha dejado claro que ella no piensa posicionarse a favor de nadie y que lo único que va a hacer en esta batalla mediática es "defender a mi pareja". "Mi postura es no echar echar leña al fuego, ni posicionarme del lado de nadie, ni decir nada de nadie. Yo estoy de acuerdo con Carlo, le he dado mi opinión sobre este tema y le he dicho que si puede no hablar, mejor" ha revelado.

Respecto al comentadísimo posado familiar junto a su madre, su novio, y su suegro en el cumpleaños de Terelu, Alejandra ha explicado que "yo llegué nerviosa, sabía que tenía que posar porque era la fiesta de mi madre y me lo pidió a mí, a nadie más. Carlo posa conmigo como pareja, y mi suegro entra pensando que era un photocall privado del restaurante, no sabía que iba a posar para la prensa".

Una celebración a la que Mar no fue invitada aunque, demostrando que no es rencorosa, se rumorea que la modelo podría invitar a la hija de María Teresa Campos a la presentación de sus memorias, 'Mar en calma', dentro de unos días. Algo que la influencer no ha querido confirmar, dejando en el aire si Carlo y ella apoyarán a su suegra en un día tan especial para zanjar los rumores de distanciamiento tras la publicación del libro.