Abascal llama "terroristas callejeros" a los miembros de 'los 6 de Zaragoza' indultados por el Gobierno: "No disimulan"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado "terroristas callejeros" a los dos integrantes de 'los 6 de Zaragoza' indultados este martes por el Gobierno tras ser condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en la capital aragonesa durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

"Sánchez no disimula: está indultando a los terroristas callejeros que atacan a las personas que van a los mitanes de Vox. Sánchez promociona la violencia contra los españoles que denuncian su corrupción y su traición", ha escrito en la red social 'X'.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha confirmado que, a propuesta del Ministerio de Justicia, se ha aprobado el indulto a Francisco Javier Airón y Adrián Latorre, que fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos durante unos altercados "contra un acto de la ultraderecha".

