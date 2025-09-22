Yolanda Díaz avanza una "ofensiva" de España en la ONU en favor del multilateralismo y los derechos humanos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anticipado que España lanzará "una ofensiva" en favor del multilateralismo y los derechos humanos durante la Asamblea General de Naciones Unidas, una cita "de máxima importancia" marcada por "el genocidio de Palestina" y la "quiebra del multilateralismo" propiciada, a su juicio, por las "políticas nefastas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha señalado en declaraciones a la prensa antes de participar en un desayuno informativo organizado por Europa Press de la ministra de Sanidad, Mónica García, donde ha avanzado la postura que defenderá España en la cumbre, que comenzará el martes con el acto de inauguración, si bien será el miércoles cuando el Rey Felipe VI hable en nombre del país, en el 80 aniversario de la creación del organismo y al cumplirse 70 años de la entrada de España.

Díaz ha enmarcado la celebración de la Asamblea en un contexto "trufado de liberalismo" y marcado por las "políticas nefastas" de Trump "en el mundo", con "la mayor crisis de la geopolítica conocida en los últimos tiempos", el "genocidio de Palestina" y la "crisis y la quiebra del multilateralismo propiciada" por el presidente estadounidense.

"No sólo es que celebremos una cumbre simbólica, sino muy que es muy importante para futuro del mundo. Unas Naciones Unidas que tienen que servir a objetivos que nos hemos fijado y que, por acciones como la de Trump, esto no está pasando. (...) La presencia del Gobierno de España y de la Jefatura del Estado va a ser a la ofensiva de las Naciones Unidas; más respeto al multilateralismo y más derechos humanos", ha zanjado.