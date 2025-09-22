Agencias

Una jueza investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por presunto espionaje con Pegasus

El Juzgado de instrucción 2 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por presunto espionaje a dirigentes independentistas con los programas Pegasus y Candiru, a raíz de la querella presentada por cinco afectados, informan fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este lunes.

Así, la jueza entiende que los hechos denunciados pueden constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

Además de los dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y su sucesora María Gámez, también se investigará a responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) así como a miembros de empresas tecnológicas.

EXDIRECTORA DEL CNI

Una de las investigadas es la exdirectora del CNI Paz Esteban, citada a declarar el próximo 29 de septiembre como imputada por el presunto espionaje a cargos de ERC.

El pasado 22 de julio Esteban fue imputada por cuarta vez por el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, momento en el cual también se imputaron a 3 directivos del entramado empresarial NSO (distribuidor del programa Pegasus), así como a la misma empresa.

