Un buque de asalto anfibio y dos fragatas españolas se unen a EEUU y otros 26 aliados para reforzar su interoperabilidad

El Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25-3', integrado por el buque de asalto anfibio 'Galicia' y las fragatas 'Almirante Juan de Borbón' y 'Canarias', participan desde este lunes en un ejercicio con Estados Unidos y otros 26 aliados para reforzar la interoperabilidad entre ejércitos.

Las unidades españolas se han echado a la mar desde la Base Naval de Mayport (Jacksonville, en el estado de Florida), según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado, para llevar a cabo el ejercicio UNITAS 2025, que se extenderá hasta el 6 de octubre y terminará en Norfolk (Virginia).

Los buques españoles realizarán operaciones con aeronaves de otras naciones, al tiempo que helicópteros españoles "demostrarán su versatilidad" en las cubiertas del buque estadounidense 'USS Arlington' o del 'ARM Papaloapan', de la Armada de México, ha añadido el EMAD.

OPERACIONES ANFIBIAS

Mientras los buques maniobran en el mar, el batallón de Infantería de Marina mantiene su despliegue en la base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune. Hasta el domingo, realizará allí actividades operativas anfibias de distinta índole, que incluyen desde acciones de fuego real y combate en entorno urbano, hasta apoyo aéreo cercano, integrados con los marines estadounidenses y otras fuerzas multinacionales. Las naciones participantes en la parte anfibio del ejercicio son Argentina, Brasil, Belice, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Marruecos, Paraguay, Perú y España.

El Grupo de combate Expedicionario 'Dédalo 25-3' recaló en la Base Naval de Mayport el pasado lunes, tras 18 días de navegación cruzando el océano Atlántico desde España. Desde entonces y hasta su salida a la mar, los tres buques españoles han llevado a cabo un intenso programa durante su escala en puerto y ha llevado a cabo distintas actividades diplomáticas y sociales. También han participado en competiciones deportivas y el 'Almirante Juan de Borbón' se ha alzado con el triunfo en una de fútbol 7.