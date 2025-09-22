Tusk, sobre la "inaceptable" situación en Gaza: "Hay que llamar a los crímenes por su nombre"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha afirmado este lunes que "no hay justificación alguna para matar a niños ni matar de hambre a civiles" en la Franja de Gaza y ha instado a que los responsables de esta "inaceptable" situación rindan cuentas. "Hay que llamar a los crímenes por su nombre", ha dicho.

"Sabemos que Hamás es responsable o corresponsable, pero eso sigue sin justificar lo que Israel ha decidido hacer en Gaza", ha explicado Tusk durante una rueda de prensa desde Sierakowice, en el norte del país europeo, en la que ha reiterado que "lo que está sucediendo en Gaza es absolutamente inaceptable".

En este sentido, ha afirmado que las acciones del Ejército israelí en el enclave palestino "arruinan la imagen" del Estado de Israel. "Allí (en Gaza) están ocurriendo cosas terribles y los responsables tendrán que afrontar las consecuencias", ha argüido, según la agencia PAP.

Tusk ha recordado que ha defendido "con firmeza" los intereses del Estado de Israel frente al "terrorismo". "Todos sabemos perfectamente que este conflicto comenzó con los crímenes de Hamás contra la población civil. Sabemos la presión que Israel ha estado sufriendo durante muchísimos años por parte de Irán, algunos estados árabes y los grupos terroristas", ha sentenciado.

El Ministerio de Exteriores de Israel convocó a principios de agosto al embajador polaco, Maciej Hunia, por otras declaraciones de Tusk en las que se mostró en contra de "políticos cuyas acciones provocan el hambre y la muerte de madres y niños" en Gaza.

Israel rechazó entonces sus palabras e hizo un llamamiento a Varsovia a abstenerse de "utilizar un lenguaje que distorsione la historia y deshonre la memoria de las víctimas del Holocausto". "Israel actúa de conformidad con el Derecho Humanitario", subrayó.