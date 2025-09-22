Suede agota entradas en Madrid y anuncia últimas localidades para su concierto en Barcelona

La banda del britpop Suede, que presentará su nuevo disco 'Antidepressants en una gira de 6 conciertos por ciudades españolas, ya ha colgado el cartel de 'todo vendido' en Madrid y ha anunciado las últimas localidades en Barcelona.

La banda comenzará la etapa española con una primera parada en Bilbao el 16 de marzo de 2026, la segunda en A Coruña el 17 de marzo, la tercera el 21 de marzo en el Sevilla Fest, la cuarta el 23 de marzo en La Riviera de Madrid, la quinta el 24 en Valencia y la última el 25 de marzo de 2026 en Razzmatazz de Barcelona. Aún quedan entradas disponibles en lasttour.org para Bilbao, A Coruña, Sevilla y Valencia

El grupo llevará su nuevo disco 'Antidepressants'', que publicó a principios de septiembre, a los escenarios de varias ciudades por primera vez tras su lanzamiento. Ya con la publicación de 'Autofiction' en 2022, los ganadores del Premio Mercury, consiguieron su posición más alta en las listas de ventas en más de 20 años, y actuaron ante las audiencias más numerosas de su carrera en conciertos en más de 14 países.