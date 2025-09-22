Agencias

Santander y MatHolding anuncian una alianza para transformar fincas agrícolas en cultivos de alto valor

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santander y MatHolding, grupo especializado en agricultura sostenible, han firmado un acuerdo, a través de su empresa de gestión de fincas TerraNostra, para transformar explotaciones agrícolas tradicionales en cultivos de alto valor.

En concreto, según explica el comunicado del Banco Santander, la alianza servirá para modernizar fincas en toda España y facilitará a los agricultores acceso a financiación personalizada, asesoramiento técnico y la incorporación de nuevas prácticas agronómicas.

Además, Santander ha informado de que en la primera mitad de este año ha destinado 2.975 millones de euros al sector, lo que representa un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2024.

En adición, la firma del acuerdo tuvo lugar en Madrid con la presencia del director de clientes, rentabilidad e instituciones de Santander España, Javier Cortadellas, y del presidente de Matholding, Pau Relat.

Asimismo, han informado ambas instituciones que la alianza contempla líneas de financiación adaptadas a las necesidades de los agricultores, que incluyen préstamos para la transformación integral, modernización y completa digitalización de las fincas.

TerraNostra, división de modernización y transformación de fincas dentro de Cerestia, tiene dos proyectos en estudio ubicados en el norte de Extremadura y en la zona del Ebro-Cataluña, en los que gestionará fincas de tamaño mediano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OTAN abordará este martes la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

La OTAN abordará este martes

España, el destino más popular en verano para los pasajeros neerlandeses que partieron desde Ámsterdam

España, el destino más popular

La CCBE ofrece a empresas brasileñas y españolas la oportunidad de presentar sus proyectos

La CCBE ofrece a empresas

Fundación SGAE inaugura su temporada de otoño con teatro contemporáneo y lecturas teatralizadas en la Sala Berlanga

Fundación SGAE inaugura su temporada

Bombers amplía el dispositivo para buscar al desaparecido en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Bombers amplía el dispositivo para