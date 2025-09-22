Sanidad concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios de Gaza

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que el departamento que dirige concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios que están realizando su labor en Gaza.

"Se la vamos a conceder a partir de la mano de Raúl Incertis. Porque estamos orgullosos de todos aquellos que, a pesar de todas las dificultades, a pesar del genocidio, siguen estando allí, dedicando 24 horas a salvar la vida de sus compatriotas", ha señalado García durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press.

Así la ministra ha explicado que recientemente se reunió con el médico español Raúl Incertis, que estuvo en Gaza unos meses trabajando y quien le mostró una documentación de lo que estaba ocurriendo en los hospitales de allí.

"Me pidió que por favor se diera la documentación a todos los dirigentes de este país, al presidente y también al señor Abascal y al señor Feijó, cosa que hice en el Congreso de los Diputados. Para una cosa muy clara, muy sencilla. Nunca podrán decir que no sabían que esto estaba pasando", ha manifestado García.

Asimismo, la ministra ha indicado que España realizará una quinta misión de evacuación de niños y niñas gazatíes para que "puedan ser cuidados, tratados y curados". En este punto, ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP que ofrezcan sus hospitales para atender a estos niños.

"Queremos hacer un llamamiento a las comunidades del PP para que se sumen a esta ola de solidaridad y también ofrezcan los hospitales de sus comunidades. Como les decía, España está alumbrando el camino", ha subrayado García.