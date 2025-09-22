Samsung estrena el servicio de reparación Galaxy Premium Repair en Madrid para las series Galaxy Z y Galaxy S Ultra

Samsung ha lanzado en la Comunidad de Madrid su nuevo servicio de reparaciones Galaxy Premium Repair, que permite las reparaciones de los 'smartphones' de las series Galaxy Z y Galaxy S Ultra en aproximadamente una hora y media, enviando un técnico a la ubicación escogida por el usuario con una furgoneta 100 por cien eléctrica totalmente equipada.

La compañía ha trasladado su objetivo de ofrecer una asistencia "rápida, profesional y cómoda" para los usuarios de sus dispositivos móviles allá donde la necesiten, bajo su compromiso de ofrecer el mejor servicio al cliente del mercado.

En este sentido, Samsung Electronics Iberia ha lanzado el proyecto Galaxy Premium Repair, que se basa en una innovadora experiencia de reparación de dispositivos con la que envía una furgoneta 100 por cien eléctrica totalmente equipada a la ubicación deseada por los usuarios.

Así, el servicio de reparación móvil se lleva a cabo por profesionales del Servicio Técnico Oficial de Samsung y tiene una duración de aproximadamente una hora y media, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Igualmente, al trasladar el servicio directamente a la ubicación demandada por los usuarios dentro de la Comunidad de Madrid, la compañía afirma que se logra reducir considerablemente el tiempo de reparación de los dispositivos, evitando que los usuarios tengan que trasladarse o enviar su dispositivo al taller de servicio técnico más cercano.

Concretamente, Galaxy Premium Repair está disponible para los usuarios de modelos seleccionados de las series Galaxy Z y Galaxy S Ultra. Igualmente, para solicitar el servicio, es necesario reservar una cita a través del chat o teléfono de servicio de atención al cliente de Samsung Electronics Iberia.

Tras ello, el técnico se pondrá en contacto con el cliente para concretar el día y hora de llegada de la furgoneta de reparaciones. Además, Samsung ha especificado que se compartirá la ubicación en tiempo real con el usuario a través de la red social de mensajería WhatsApp.

Se ha de tener en cuenta que el servicio Galaxy Premium Repair tiene un coste valorado en alrededor de 100 euros, aunque se ofrecerá de forma gratuita para los clientes de la gama Z, así como un 90 por ciento de descuento para los clientes con 'smartphones' de la gama S Ultra. Siguiendo esta línea, para reparaciones fuera de la garantía, se proporcionará un presupuesto personalizado incluyendo la mano de obra y los componentes.

El proyecto forma parte del programa de servicios y asistencia especial presentados junto a los nuevos Samsung Galaxy Z Fold7 y Z Flip7. Estos ofrecen asistencia prioritaria por teléfono y chat, asistencia prioritaria en los servicios técnicos -tanto en recepción como en reparación-, sustitución del protector de pantalla hasta cuatro veces durante el plazo de garantía y teléfono de préstamo premium en caso de reparaciones de larga duración.