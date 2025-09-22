Sabadell tendrá que dar su opinión sobre la mejora del precio de la OPA de BBVA

El consejo de administración de Banco Sabadell tendrá que volver a reunirse próximamente para emitir su recomendación tras la mejora del precio que BBVA ha anunciado sobre la OPA al banco catalán.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, que los consejeros contarán con un plazo de cinco días desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el suplemento del folleto de la OPA de BBVA para realizar su nueva recomendación.

Sabadell ya emitió un informe el pasado 12 de septiembre rechanzado de manera unánime la oferta y recomendado a sus accionistas que no acudiesen al canje.

Ahora deberá de nuevo emitir su opinión, para lo que tendrá esos cinco días. Posteriormente, y tal y como ha hecho con el primer informe, realizará visitas a los inversores institucionales para transmitir su postura.

BBVA ha anunciado este lunes su intención de mejorar un 10% la oferta en su OPA por Sabadell. De esta forma, BBVA, que antes ofrecía una acción propia y un pago en efectivo de 0,70 por 5,5483 acciones de Sabadell, ahora ha eliminado el componente en efectivo para suprimir el impacto fiscal de acudir a la OPA y el canje de acciones será de una acción de BBVA por 4,8376 acciones de Sabadell.

Siguiendo el nuevo precio y la cotización de las dos entidades, que caen en torno a un 3,2% en el caso de Sabadell y del 1,7% en el de BBVA, la prima está actualmente en un 3,29%.

El anuncio de este lunes de BBVA señala que el periodo de aceptación permanecerá suspendido hasta que la CNMV apruebe el suplemento al folleto con la mejora de la oferta. Una vez aprobado, se reanudará el plazo de aceptación durante los días restantes hasta completar los 30 inicialmente establecidos.

Para González-Bueno, la oferta sigue siendo "mala" y cree que BBVA debería ofrecer una prima de entorno al 30% con respecto a la cotización actual de Sabadell.

Además, ha indicado que el nuevo plazo de finalización de la OPA rondará el 10 o el 12 de octubre, teniendo en cuenta la suspensión hasta que la CNMV apruebe la modificación.