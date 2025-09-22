Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en medio de sus avances en el este de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances territoriales en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Dnipropetrovsk, donde las tropas rusas han logrado penetrar durante las últimas semanas en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en las profundidades de las defensas del enemigo y han liberado la localidad de Kalinovskoye, en Dnipropetrovsk", sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado al respecto.

Moscú ha asegurado que sus tropas han tomado varias localidades en Dnipropetrovsk durante las últimas semanas. Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk.