Principales titulares de los periódicos para el martes 23 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Clamor en la ONU por la creación del Estado palestino"
-- "La jueza sienta en el banquillo a la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal"
EL MUNDO
-- ""Hay incidencias recurrentes: las víctimas se sienten desprotegidas""
-- "Macron reconoce el Estado palestino: "Ha llegado el momento de la paz"
ABC
-- "Sánchez monta su 'No a la guerra' de Gaza para agitar a la izquierda"
-- "El CGPJ desmonta el bulo de la ministra con las pulseras antimaltrato"
LA VANGUARDIA
-- "EE.UU. frustra la ola de países que reconocen el Estado palestino"
-- "El aeropuerto de Copenhague cierra por unos drones"
EL PERIÓDICO
-- "El BBVA eleva un 10% la opa al Sabadell y mejora su fiscalidad"
-- "El tramo sin cubrir de la Ronda del Mig será un paseo en Les Corts"