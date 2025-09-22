Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 23 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Clamor en la ONU por la creación del Estado palestino"

-- "La jueza sienta en el banquillo a la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal"

EL MUNDO

-- ""Hay incidencias recurrentes: las víctimas se sienten desprotegidas""

-- "Macron reconoce el Estado palestino: "Ha llegado el momento de la paz"

ABC

-- "Sánchez monta su 'No a la guerra' de Gaza para agitar a la izquierda"

-- "El CGPJ desmonta el bulo de la ministra con las pulseras antimaltrato"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. frustra la ola de países que reconocen el Estado palestino"

-- "El aeropuerto de Copenhague cierra por unos drones"

EL PERIÓDICO

-- "El BBVA eleva un 10% la opa al Sabadell y mejora su fiscalidad"

-- "El tramo sin cubrir de la Ronda del Mig será un paseo en Les Corts"

