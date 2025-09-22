'Pinocho', al lado de Junko tras salir a la luz su negocio a espaldas de Isabel y Anabel Pantoja

El próximo 25 de noviembre se cumplirán tres años del fallecimiento de Bernardo Pantoja y, aunque Isabel Pantoja ha puesto en marcha la maquinaria legal y judicial para 'echar' a la viuda de su hermano, Junko, del piso de su propiedad en el que reside en el barrio de Triana, Sevilla, la japonesa se ha 'atrincherado' en la que ha sido su casa los últimos 20 años -desde que comenzó su relación con el padre de Anabel Pantoja- y se niega a abandonar el lugar por la situación vulnerable en la que se encuentra.

Unas dificultades económicas que la bailarina habría intentado 'solventar' alquilando las habitaciones de su vivienda a espaldas de la tonadillera, por un precio que variaría entre los 300 y los 500 euros, y que incluiría los gastos y la comida. Además, para obtener ingresos, Junko estaría intentando vender enseres personales de Bernardo, como la motillo eléctrica que utilizaba para desplazarse debido a sus problemas de movilidad.

Una polémica que podría pasar factura a la japonesa en su conflicto con Isabel por la vivienda, y en la que cuenta con el apoyo incondicional de un miembro del 'clan' Pantoja, Luis Vicente Rico 'Pinocho'. Inmerso en su lucha contra Anabel Pantoja para demostrar que son hermanos, el presunto hijo ilegítimo de Bernardo está muy pendiente de Junko y ha asegurado que está "todo perfecto, todo bien", cuando ha acudido a recoger a la viuda de su padre para hacer unas gestiones.

Mientras la asiática ha guardado silencio y ha ignorado las preguntas de Europa Press sobre su negocio a espaldas de Isabel, 'Pinocho' ha actualizado en qué punto se encuentra su demanda de paternidad contra la influencer: "El tema está judicializado. Lo tiene Fernando Osuna ya presentado al juzgado. Por lo visto tenemos que ir a Canarias y hasta ahí te puedo decir" ha revelado, dejando entrever que pronto podría verse las caras con Anabel en los tribunales.

Sin embargo, y aunque pudiera parecer lo contrario, el presunto hijo de Bernardo ha asegurado que "quiero todo lo mejor para ella, la verdad, y ya está", desvelando que la está viendo "muy bien" en el programa 'Bailando con las estrellas'.