Ortega Cano, de cómo está viendo a Gloria Camila en 'Supervivientes', a su nueva vida con su nieta en casa

Orgulloso de Gloria Camila y presumiendo una vez más su unión incondicional, José Ortega Cano entraba en directo el pasado jueves en 'Supervivientes All Stars' para dar una sorpresa a su hija coincidiendo con el día del cumpleaños de su madre, Rocío Jurado. Y, además de aplaudir lo bien que lo está haciendo y la fortaleza que está demostrando en el reality, el torero le contaba que su sobrina Rocío (7) -hija de José Fernando y de Michu, fallecida el pasado 7 de julio- está encantada en su nueva vida en Madrid, y feliz en su nuevo colegio, el mismo al que va José María (12), el niño que tiene en común con Ana María Aldón.

Acordándose de Gloria, y sin ocultar lo que la echa de menos, Ortega Cano ha disfrutado este domingo del concierto de Pimpinela en compañía de su hermana Mari Carmen, de su cuñado Aniceto, y de su mujer de confianza Marina, y ha hecho balance del concurso que está haciendo su hija: "La echamos de menos, pero bueno, está ahí cumpliendo. La estamos siguiendo y estamos muy contentos. Yo siempre he creído que ella es una mujer, una chica muy valiente, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues yo creo que las está haciendo muy bien" ha asegurado emocionado. "La veo como ganadora" afirma rotundo, convencido de que si sigue así tiene muchas posibilidades de llevarse el maletín en la final.

"Pensaba que era el momento de darle un poco de ímpetu, de fuerza" ha explicado sobre su llamada, en la que como nos ha contado quiso tranquilizar a su hija respecto a su sobrina Rocío, que acababa de mudarse a Madrid con su familia paterna -cumpliendo así las últimas voluntades de Michu- cuando Gloria puso rumbo a Honduras. "Estamos muy contentos, ahí Gloria está muy tranquila porque le preocupaba mucho lo de la niña. Y ahora pues está muy bien, la niña está disfrutando mucho en su colegio y bueno, muy bien todo" afirma, confesando que tras la llegada de su nieta a su casa "yo estoy muy bien, muy tranquilo y muy feliz. Estamos muy contentos con la niña y deseando ver a Gloria".

Por último, Ortega ha respondido a las declaraciones de su exmujer Ana María Aldón en 'Fiesta' asegurando que es muy buen padre y que tienen una relación cordial y se llevan bien por el pequeño que tienen en común: "Yo encantado de estar con mi niño y Ana María, pues hombre, yo la trato muy bien. Gracias".