Omella traslada al papa León XIV la marcha de las obras de la Sagrada Familia

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se reunió este sábado con el papa León XIV en audiencia privada y le informó de la situación de la diócesis y de la marcha de las obras de la Sagrada Familia.

Según ha explicado Omella en un apunte en X recogido por Europa Press, la audiencia tuvo lugar en la Casa Pontificia de El Vaticano, en la proximidad de las fiestas de La Mercè de Barcelona.

En el momento del saludo, se incorporaron los obispos auxiliares de Barcelona, David Abadías y Javier Vilanova, así como el secretario de Omella.

La Sagrada Familia de Barcelona espera recibir al papa León XIV en el templo en 2026, después de haber cursado la solicitud, de la que prevé recibir respuesta este mes de septiembre, según explicó el jueves el presidente delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps.

Camps dijo que si la visita del Papa coincide con la celebración de la misa solemne por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la cual "presidirá él", y si no, presidirá una misa cuando se produzca su visita.

