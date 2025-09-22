Mueren diez personas tras hundirse una embarcación en un río en el noroeste de Nigeria

Al menos diez personas, la mayoría de ellos niños, han muerto a causa del hundimiento de una embarcación de madera en un río en el estado nigeriano de Sokoto, situado en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades nigerianas.

El portavoz de la Policía de Sokoto, Ahmad Rufai, ha señalado en declaraciones concedidas al diario nigeriano 'The Premium Times que el suceso tuvo lugar el jueves en la localidad de Zalla Bango, antes de afirmar que los diez cadáveres fueron recuperados un día después. "La mayoría son niños", ha manifestado.

La localidad se encuentra en una zona remota del estado, lo que dificultó el conocimiento del suceso. Rufai no se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que estas personas intentaban huir a través del río de un ataque por parte de personas armadas no identificadas, tal y como informó el diario 'Vanguard'.

La localidad se encuentra en el área de Sabon Birni, escenario de decenas de ataques por parte de grupos armados durante los últimos meses, lo que ha provocado el desplazamiento de población, en medio de la expansión de la inseguridad en la zona norte de Nigeria, centrada durante años en el noreste, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).