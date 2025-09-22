Miles de personas salen a las calles de Italia para reclamar más presión a Israel

Miles de personas han participado en las movilizaciones convocadas este lunes en distintos puntos de Italia para mostrar la solidaridad hacia la población palestina en la Franja de Gaza y reclamar más medidas de presión sobre el Gobierno de Israel, en una jornada de huelga que se ha dejado notar a primera hora en los servicios de transporte de grandes ciudades como Roma o Milán.

La movilización, de la que se han desmarcado los grandes sindicatos italianos, parte de una convocatoria de la Unión Sindical de Base (UBS) y se ha traducido en retrasos y cancelaciones de algunos trenes, la irrupción de manifestantes en estaciones --la principal de Roma, Termini, ha quedado cerrada por seguridad-- y el bloqueo de puertos como el de Génova.

Las autoridades han confirmado problemas en el acceso a algunos centros educativos y campus universitarios como resultado de una huelga que ha movilizado especialmente a colectivos juveniles y cuyos efectos se alargarán, previsiblemente, durante toda la jornada.

En Roma, más de 20.000 personas se han sumado a la manifestación oficial, mientras que en Cagliari las primeras informaciones apuntan a unos 15.000 asistentes y en Bolonia a más de 10.000, según la agencia de noticias AdnKronos.

El ministro de Transportes, Matteo Salvin, ha afirmado en una entrevista radiofónica que menos del 7 por ciento de los trabajadores han secundado el paro y que este apenas ha afectado a los trenes de alta velocidad. Asimismo, ha sugerido que, sin "vulnerar el derecho de huelga", es necesario "reflexionar" sobre la actual normativa.