Agencias

Miles de personas salen a las calles de Italia para reclamar más presión a Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

Miles de personas han participado en las movilizaciones convocadas este lunes en distintos puntos de Italia para mostrar la solidaridad hacia la población palestina en la Franja de Gaza y reclamar más medidas de presión sobre el Gobierno de Israel, en una jornada de huelga que se ha dejado notar a primera hora en los servicios de transporte de grandes ciudades como Roma o Milán.

La movilización, de la que se han desmarcado los grandes sindicatos italianos, parte de una convocatoria de la Unión Sindical de Base (UBS) y se ha traducido en retrasos y cancelaciones de algunos trenes, la irrupción de manifestantes en estaciones --la principal de Roma, Termini, ha quedado cerrada por seguridad-- y el bloqueo de puertos como el de Génova.

Las autoridades han confirmado problemas en el acceso a algunos centros educativos y campus universitarios como resultado de una huelga que ha movilizado especialmente a colectivos juveniles y cuyos efectos se alargarán, previsiblemente, durante toda la jornada.

En Roma, más de 20.000 personas se han sumado a la manifestación oficial, mientras que en Cagliari las primeras informaciones apuntan a unos 15.000 asistentes y en Bolonia a más de 10.000, según la agencia de noticias AdnKronos.

El ministro de Transportes, Matteo Salvin, ha afirmado en una entrevista radiofónica que menos del 7 por ciento de los trabajadores han secundado el paro y que este apenas ha afectado a los trenes de alta velocidad. Asimismo, ha sugerido que, sin "vulnerar el derecho de huelga", es necesario "reflexionar" sobre la actual normativa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Almeida insiste en que Madrid sea "tarde o temprano" sede de los Juegos

Almeida insiste en que Madrid

Almeida no le daría el Nobel de la Paz "ni a Trump ni a Pedro Sánchez" por sus papeles con Gaza

Almeida no le daría el

Una jueza investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por presunto espionaje con Pegasus

Una jueza investigará a dos

Tusk, sobre la "inaceptable" situación en Gaza: "Hay que llamar a los crímenes por su nombre"

Tusk, sobre la "inaceptable" situación

Reino Unido apunta a la "militarización" de la Guardia Nacional rusa tras crear unidades de carros de combate

Reino Unido apunta a la