Microsoft Outlook Lite dejará de estar disponible en dispositivos Android a partir del 6 de octubre

Microsoft ha anunciado que, a partir del próximo lunes 6 de octubre, su servicio Outlook Lite para dispositivos Android dejará de estar disponible a nivel global, lo que impedirá nuevas instalaciones y obligará a los usuarios a cambiar a la aplicación Outlook Mobile.

Microsoft Outlook Lite se desarrolló como una aplicación para Android pensada para mantener las principales características de la versión estándar del servicio de mensajería de correo electrónico, pero dentro de una 'app' más optimizada, ligera y rápida.

Concretamente, se pensó para dispositivos con 1GB de memoria RAM y para funcionar en redes 2G y 3G más lenta. Además, su descarga contaba con un tamaño de aproximadamente 5MB, mucho menos espacio que el que requiere la aplicación de Outlook estándar.

Este servicio se comenzó a desplegar para los dispositivos Android en agosto de 2022 y, ahora, la tecnológica ha anunciado que cesará su servicio a partir del lunes 6 de octubre para centrarse en su aplicación Outlook Mobile.

Así lo ha detallado en un comunicado en su centro de mensajes de Microsoft, donde ha explicado que, tras la citada fecha, se impedirán nuevas instalaciones de Outlook Lite. No obstante, para aquellos usuarios que ya dispongan de la 'app' descargada, podrán seguir utilizándola "durante un tiempo limitado" antes de su retirada total, que está prevista para "dentro de unos meses".

Por tanto, la tecnológica ha recomendado la transición a su aplicación actual Outlook Mobile, que ofrece funciones mejoradas, seguridad e integración con Microsoft 365, entre otras ventajas, de cara a garantizar una experiencia "insignia" para los usuarios con dispositivo Android.

Con todo, Microsoft ha aclarado que no será necesario migrar datos manualmente entre una aplicación y otra, y que los administradores tienen el control de la cuenta mediante el sistema Entra ID. Igualmente, el cambio de aplicación tampoco requerirá ninguna acción por parte del administrador.