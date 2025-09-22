MediaTek Dimensity 9500 ofrece mejoras con IA avanzada, mayor rendimiento y eficiencia para móviles 5G insignia

MediaTek ha presentado su nuevo procesador para dispositivos móviles insignia, Dimensity 9500, diseñado para establecer "nuevos estándares" en inteligencia artificial (IA) con la NPU MediaTek 990 de novena generación, además de ofrecer un mayor rendimiento para juegos móviles y captura de imágenes, todo ello con una mayor eficiencia energética.

La tecnológica ha dado a conocer su nueva plataforma móvil "más avanzada", diseñada con el objetivo de potenciar "la próxima ola de 'smartphones' 5G insignia", garantizando dispositivos más inteligentes, rápidos y personales, "sin sacrificar la duración de la batería" e impulsados por IA, según ha manifestado el vicepresidente senior de MediaTek y director general de la Unidad de Negocio de comunicaciones inalámbricas, JC Hsu.

En este sentido, se trata del nuevo chip Dimensity 9500 que, ideado para los dispositivos móviles de gama alta, integra un diseño de CPU All Big Core de tercera generación, que se compone de un núcleo ultra de 4,21 GHz, tres núcleos premium a 3,50 GHz y cuatro núcleos de alto rendimiento a 2,70 GHz.

Con esta arquitectura, MediaTek ha asegurado que su nuevo chip ofrece un rendimiento de un solo núcleo hasta un 32 por ciento más rápido que la generación anterior Dimensity 9400, y hasta un 17 por ciento superior en multinúcleo, como ha apuntado en un comunicado.

Siguiendo esta línea, el núcleo ultra reduce hasta en un 55 por ciento el consumo de energía del dispositivo al máximo rendimiento. Esto se traduce en una mayor batería y mejores capacidades de productividad. Además, también ofrece hasta un 30 por ciento más de eficiencia energética a la hora de ejecutar juegos y aplicaciones de llamadas.

Por otra parte, la tecnológica también ha especificado que Dimensity 9500 dispone de una nueva arquitectura de caché y memoria que incluye la "primera compatibilidad del sector" con UFS4.1 de cuatro canales, lo que posibilita duplicar la velocidad de lectura y escritura, y acelera la carga de grandes modelos de IA en un 40 por ciento. Por tanto, la compañía garantiza una capacidad de respuesta muy fluida "incluso con cargas de trabajo elevadas".

En cuanto a su GPU, se trata de una versión Arm G1-Ultra, con la que ofrece un rendimiento de hasta un 33 por ciento superior y una eficiencia energética un 42 por ciento superior, en comparación con la generación anterior. Esto se debe, en parte, a una interpolación de mayor velocidad de fotogramas con trazado de rayos de hasta 120 FPS, de manera que los jugadores podrán experimentar sesiones de juego "con calidad de consola" desde su 'smartphone'.

Continuando las mejoras para el juego móvil, MediaTek ha colaborado con "estudios líderes" de cara a introducir compatibilidad con MegaLights en Unreal Engine 5.6 y Nanite en Unreal Engine 5.5. Con ello, permitirá un renderizado en tiempo real de nivel 'AAA' y efectos de iluminación inmersivos.

EXPERIENCIAS DE USUARIO INTELIGENTES BASADAS EN AGENTE

El nuevo MediaTek Dimensity 9500 destaca igualmente por avanzar hacia la visión de experiencias de usuario inteligentes basadas en agentes, con la integración de la NPU MediaTek 990 de novena generación que permite funciones de IA "personalizadas, colaborativas, evolutivas y seguras".

De la mano de la tecnología Generative AI Engine 2.0, la NPU duplica la potencia de procesamiento e introduce el procesamiento de modelos grandes BitNet de 1,58 bits, lo que, a su vez, reduce el consumo energético hasta en un 33 por ciento, según ha explicado MediaTek.

Como resultado, la compañía asegura que los usuarios obtendrán una salida de LLM de 3.000 millones de parámetros un 100 por cien más rápida, así como de un procesamiento de texto de 128.000 tokens y la primera generación de imágenes de ultraalta definición 4K del sector.

MediaTek ha subrayado igualmente que Dimensity 9500 es el primer chip en incorporar una arquitectura de computación en memoria integrada para su nueva NPU Super Efficient, lo que permite que los modelos de IA se ejecuten de forma continua. Como consecuencia, ofrece una experiencia del usuario final optimizada con una IA "más proactiva y sofisticada".

CAPACIDADES DE IMAGEN MEJORADAS Y CONECTIVIDAD

En lo relativo a las imágenes, Dimensity 9500 incorpora la tecnología MediaTek Imagiq 1190, con lo que admite procesamiento RAW de las imágenes, capturas de hasta 200 MP, seguimiento de enfoque continuo a 30 fps y un nuevo motor de retrato, con el que permite grabar vídeos de retrato cinematográfico a 4K y 60 fps.

Igualmente, también está equipado con la tecnología MiraVision Adaptive Display, que ajusta dinámicamente el contraste y la saturación del color según la iluminación ambiental. Así, los usuarios podrán visualizar imágenes más nítidas tanto en exteriores con alto brillo como en interiores oscuros, protegiendo la vista.

El nuevo chip insignia incluye mejoras de conectividad, que se reflejan en las llamadas Bluetooth y en la transferencia rápida de WiFi, para una comunicación fluida entre llamadas y datos. Concretamente, la tecnológica ha señalado que las tecnologías de comunicación basadas en IA ofrecen hasta un 10 por ciento menos de consumo en 5G y un 20 por ciento menos en WiFi.

Con todo ello, MediaTek ha señalado que tiene previsto lanzar su nuevo procesador para dispositivos móviles Dimensity 9500 durante el cuarto trimestre de 2025.