Maduro pide a los campesinos de Venezuela prepararse para "tomar las armas" ante un posible ataque de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a los campesinos del país prepararse para "tomar las armas" ante un posible ataque a manos del Ejército de Estados Unidos a medida que aumenta la tensión en la zona a raíz de los últimos bombardeos perpetrados contra embarcaciones en el Caribe.

El mandatario, que ha asegurado que el país caribeño se encuentra "bajo la amenaza de Estados Unidos", ha manifestado su confianza en que los campesinos darán "un paso al frente" para defender el país en caso de agresión, según informaciones recogidas por la cadena de televisión VTV.

"Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano", ha afirmado.

El jefe de Estado ha hecho hincapié en que Venezuela está siendo amenazada, pero ha defendido que el país se encuentra "más unido que nunca" para garantizar "la soberanía, la paz y el derecho a la vida". "Le decimos al imperio que basta de amenazas", ha aclarado.

Sus comentarios llegan poco después de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciara un despliegue en varias zonas del país para ofrecer medidas de "entrenamiento" y "adiestramiento en el manejo de armas" en el marco de un "plan de defensa territorial" puesto en marcha recientemente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha calificado la jornada como un "hito" en la "revolución militar" del país y ha asegurado que con estas acciones se busca "defender centímetro a centímetro la patria".