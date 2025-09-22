Los Harlem Globetrotters anuncian su regreso a España en 2026 como parte de la gira de su centenario

Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y para celebrarlo regresarán a España en 2026 como parte de la gira mundial para conmemorar su centenario, del 14 al 24 de mayo del próximo año, con Madrid, Barcelona, Vitoria, Valladolid, Zaragoza y Tarragona como primeras ciudades confirmadas, según un comunicado.

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos de la celebración del centenario de los Harlem Globetrotters. Los aficionados disfrutarán de mates, trucos, canastas de 4 puntos y lanzamientos lejanos desde la grada, además de tener la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias al 'Magic Pass' y al 'Celebrity Court Pass' o con las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench.

En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals. Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de 60 récords mundiales Guinness. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados 'Embajadores de la buena voluntad' para promover dietas saludables y un estilo de vida activo.

Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 10 giras con Proactiv Entertainment en España, y en la gira del centenario visitarán Valladolid (14 de mayo a las 19.00 horas, en el Pabellón de Deportes), Zaragoza (15 de mayo a las 19.30 horas en el Príncipe Felipe), Madrid (19 de mayo a las 19.30 horas en el Movistar Arena), Vitoria (20 de mayo a las 19.00 horas en el Buesa Arena), Tarragona (22 de mayo a las 19.30 horas en la Plaza de Toros) y Barcelona (23 de mayo a las 19.00 horas en el Olímpic Arena).