Las universidades de León y Oviedo crean un espacio cultural de intercambio que se inicia con la muestra 'Inefable'

El Ateneo Cultural El Albéitar ha acogido este lunes la inauguración de la exposición 'Inefable', una muestra de la artista mexicana Fabiola Naya con la que las universidades de León y Oviedo abren una nueva etapa colaborativa que permitirá abrir vías de intercambio artístico y cultural.

Así se ha plasmado tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades, que se traducirá, según ha destacado la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, en un intercambio "vivo y constante" que permitirá que las obras, los artistas y las ideas circulen entre León y Oviedo, generando un diálogo creativo que "trascienda fronteras" y fortalezca el compromiso con la cultura.

Además, ha explicado que la exposición 'Inefables' es el símbolo de esta voluntad compartida entre las universidades de León y Oviedo y un recordatorio de que el arte tiene la capacidad de inspirar y unir a ambas entidades. Asimismo, se ha mostrado convencida de que el acuerdo alcanzado enriquecerá la vida cultural del conjunto de las sociedades leonesa y asturiana.

Por todo ello, ha trasladado su agradecimiento a la Universidad de Oviedo por su disposición de establecer vínculos en el ámbito cultural, así como al Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes y al equipo del Ateneo Cultural, por haber impulsado esta nueva alianza cultural.

Precisamente, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, María Pilar García Cuetos, ha recordado cómo durante los últimos años las dos universidades "hermanas" se han retroalimentado mediante el intercambio de profesorado y el interés común por múltiples temas.

"MÁS ALLÁ" DE LA VECINDAD.

Ambas universidades públicas comparten el compromiso de devolver a la sociedad parte de lo que reciben, especialmente a través de la cultura. De ahí la relevancia de este acuerdo, que "va más allá" de la vecindad y abre la puerta a un "fructífero" intercambio cultural y artístico que trascenderá, según ha expresado García Cuetos, a quienes lo han iniciado.

Con una gran carga poética y filosófica, la muestra 'Inefable', que previamente recaló en la universidad asturiana, invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el fluir de la energía y la íntima conexión entre el ser humano y el cosmos. Esta propuesta recuerda que lo esencial "siempre trasciende lo visible".

La artista Fabiola Naya ha agradecido la acogida por parte del Ateneo Cultural de una obra que conjuga pintura, escultura y fotografía surgida de un profundo interés por explorar la ciencia y los misterios del Universo.

RAZÓN Y SENSIBILIDAD.

Según Naya, la obra 'Inefable' emerge de un 'campo subyacente' y busca transmitir la importancia de prestar atención tanto a la razón como a la sensibilidad, invitando al espectador a reflexionar sobre la conciencia y la percepción de la realidad.

La artista ha destacado asimismo su entusiasmo por formar parte del inicio de la colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de León, valorando la energía que esta iniciativa genera en la promoción del arte.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 24 de noviembre en la sala de exposiciones 'César Ordóñez' del Ateneo Cultural El Albéitar, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, con acceso libre.