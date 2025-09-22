La Real Sociedad Matemática Española, declarada entidad de utilidad pública

El Ministerio del Interior ha declarado asociación de utilidad pública a la Real Sociedad Matemática Española (RSME), junto con otras asociaciones y federaciones, tras la resolución firmada este 16 de septiembre de 2025 por la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación.

"Es una enorme satisfacción ver que todo el esfuerzo y trabajo realizados han dado sus frutos. Este reconocimiento es, sin duda, un logro colectivo que refleja el compromiso y dedicación de todos", ha declarado la presidenta de la RSME, Victoria Otero.

Según Otero, "esta declaración no solo pone en valor el papel de la RSME como referente en la promoción de la ciencia y la investigación matemática en España, sino que también reportará importantes beneficios fiscales a la institución y a sus miembros que ayudarán al desarrollo de sus proyectos".

La Sociedad ha destacado en un comunicado que esta declaración, recogida en la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación, "reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones".

Entre ellas, ha señalado la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública si cumplen con los requisitos de promover el interés general, contar con medios adecuados y garantizar que su actividad no se limite exclusivamente a sus asociados.