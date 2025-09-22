Agencias

La acb estrena el miércoles 'A trece mil pies', documental sobre el día después tras la retirada deportiva

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) estrenará este miércoles a partir de las 20.00 horas en su canal de 'YouTube' y en la plataforma de 'streaming' DAZN el documental 'A trece mil pies', que pone el foco en lo que sucede tras la retirada y con Víctor Claver, Sergio Rodríguez, Tomás Bellas y Carlos Suárez como protagonistas.

La acb ha usado las figuras de estas "cuatro leyendas" del baloncesto nacional para relatar "cuatro retos, cuatro nuevas vidas que empiezan, y cuatro historias, alguna tan inspiradora como la que ha vivido Tomás Bellas superando un linfoma de Hodgkin".

Víctor Claver, Sergio Rodríguez, Tomás Bellas y Carlos Suárez hablan sobre el siempre difícil primer año tras su retirada y sobre esos planes "prohibidos" cuando estaban en activo y que ahora podrían hacer sin ningún problema como lanzarse en tirolina o saltar en paracaídas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos Alcaraz debutará contra el argentino Sebastián Báez en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz debutará contra el

Samsung estrena el servicio de reparación Galaxy Premium Repair en Madrid para las series Galaxy Z y Galaxy S Ultra

Samsung estrena el servicio de

El brazo armado de Hamás difunde un segundo vídeo del rehén israelí Alon Ohel, secuestrado en Gaza

El brazo armado de Hamás

Mónica García recuerda que "no hay ningún aval científico" que asocie el uso del paracetamol al autismo, como dice Trump

Mónica García recuerda que "no

La Fuente de San Luis de Valencia acogerá la Copa del Rey de voleibol en 2026

La Fuente de San Luis