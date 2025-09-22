Agencias

Japón pone fin a su veterana misión orbital en Venus

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha puesto fin a la misión de su orbitdor de Venus Akatsuki el 18 de septiembre, tras más de que 15 años de misión.

El Venus Climate Orbiter "Akatsuki" (PLANET-C) fue lanzado desde el Centro Espacial Tanegashima. La nave espacial entró con éxito en la órbita de Venus en diciembre de 2015, convirtiéndose en el primer orbitador planetario japonés fuera de la Tierra.

Desde entonces, Akatsuki ha observado continuamente la atmósfera de Venus durante más de ocho años. Los logros científicos de la misión se centraron en la meteorología planetaria e incluyeron el descubrimiento de la mayor onda montañosa (ondas de gravedad estacionarias) del Sistema Solar, la elucidación del mecanismo que mantenía la circulación atmosférica de alta velocidad (superrotación) alrededor de Venus y la aplicación de técnicas de asimilación de datos (populares en la investigación meteorológica terrestre) a Venus por primera vez.

La comunicación con "Akatsuki" se perdió durante las operaciones a finales de abril de 2024, debido a un incidente en el modo de control de mantenimiento de actitud de baja precisión durante un período prolongado.

Aunque se llevaron a cabo operaciones de recuperación para restablecer la comunicación, hasta el momento no ha habido resultados. Considerando que la nave espacial ha envejecido, superando con creces su vida útil diseñada, y ya se encontraba en la fase final de operación, se ha decidido finalizar las operaciones, informó JAXA en un comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lo que los fabricantes advierten en la etiqueta de las toallas y casi nadie lee: no uses suavizante

Lo que los fabricantes advierten

Galp y BMW Group inauguran en Intu Xanadú el mayor parque de recarga de coches eléctricos de Iberia

Galp y BMW Group inauguran

La cartera de inversión turística en México suman cerca de 18.600 millones de euros hasta septiembre

La cartera de inversión turística

Las universidades de León y Oviedo crean un espacio cultural de intercambio que se inicia con la muestra 'Inefable'

Las universidades de León y

El Teatro Real recibe 12 nominaciones en los International Opera Awards 2025: Premio de Sostenibilidad o Mejor Estreno

El Teatro Real recibe 12