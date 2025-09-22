Agencias

Israel anuncia la muerte del 'número dos' de la Policía Naval de Hamás en un ataque contra Gaza

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte del 'número dos' de la Policía Naval del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo contra un campamento de refugiados situado en el centro de la Franja de Gaza, en medio de la intensificación de la ofensiva lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha identificado al muerto como Iyad abú Yusef, de quien ha dicho que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 y a quien acusa de "planificar emboscadas" contra los militares israelíes desplegados en Gaza y en la "protección de bienes de la organización en la Franja de Gaza".

"Su eliminación supone un daño significativo a las capacidades de la Policía Naval de Hamás, usada para recopilar información sobre nuestras fuerzas y aplicar el control marítimo de la rama militar de la organización", ha manifestado en su comunicado, publicado junto a un vídeo del bombardeo, sin que Hamás se haya pronunciado al respecto.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

