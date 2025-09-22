Irene Rosales, seriedad absoluta ante la intención de Kiko Rivera de reconciliarse con ella

Tres semanas después de anunciar su separación tras 11 años de relación y 2 hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales continúan en el ojo del huracán mediático. Mientras la sevillana ha dejado claro que no ha habido terceras personas en su decisión de romper con el Dj -asegurando que ni siquiera conoce al pastelero con el que se ha dicho que habría recuperado la ilusión-, el hijo de Isabel Pantoja ha movido ficha y se ha comprado un chalet valorado en medio millón de euros en una de las zonas más exclusivas de Sevilla para comenzar su nueva etapa de soltero.

Ha sido precisamente desde su nuevo hogar desde donde Kiko se ha sincerado con sus seguidores durante un directo en Instagram, en el que ha respondido a los rumores de que estaría intentando reconquistar a la sevillana demostrándole que ha cambiado e intentando convencerla de que le de una segunda oportunidad.

"No la he perdido, lo único es que me he separado, pero perderla no la he perdido. A veces, las cosas tienen su principio y su final. Y ya está, tenemos dos hijas maravillosas y hay que hacerlo lo mejor posible por ellas, fin", ha explicado, revelando que Irene es "una mujer increíble y es la madre de mis hijas, pero hasta ahí. Nos llevamos muy bien que es lo importante".

Unas preciosas palabras en las que muchos han visto una confirmación de que quiere recuperar a la influencer, y a las que ésta ha reaccionado cambiando su sonrisa por un gesto muy serio, optando por guardar silencio cabizbaja, mordiéndose el labio ante las preguntas de si cree que Kiko se ha dado cuenta de lo que tenía cuando lo ha perdido, y si ella por su parte se plantea una reconciliación.

"Me preguntas muchas cosas" ha dicho al reportero, confirmando con la cabeza que no quiere decir nada sobre este tema. "Me hacéis preguntas a mí que se las tienes que hacer a él. Eso es algo de él, no es mío" ha añadido tajante, evitando revelar a qué se refería el hermano de Isa Pi cuando hace unos días dijo que había llegado el momento de matar a todos los fantasmas que lleva dentro, denando en el aire si estos fantasmas han influido en su separación.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre la nueva casa de 500.000 euros de Kiko, aunque sí ha recuperado la sonrisa y ha hecho un gesto levantando el pulgar para confirmar que está viendo a Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' y que cree que lo está haciendo muy bien.