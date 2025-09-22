Globalvia suma nuevas líneas de autobús en Singapur a través de su participada británica por 428 millones

La compañía española de movilidad Globalvia, a través de su empresa participada británica Go Ahead, se ha adjudicado un contrato para explotar nuevas líneas de autobús en Singapur por 646 millones de dólares singapurienses (428 millones de euros).

Go Ahead, que también gestiona parte de los autobuses de Londres, asumirá a partir del 5 de julio de 2026 la explotación de 27 rutas del área de los Tampines de esta ciudad-Estado asiática, según ha informado la autoridad de transportes de Singapur.

El contrato tendrá una duración de cinco años, aunque con la opción de una extensión de hasta cinco año más. Los servicios funcionarán con una flota de alrededor de 400 autobuses, que incluye más de 250 autobuses de cero emisiones --una de las operaciones de autobuses eléctricos más grandes de Asia--.

De hecho, la propuesta de Go Ahead incluía iniciativas que ayudarán a aumentar las capacidades de la industria para el despliegue de autobuses eléctricos a gran escala, basándose en la experiencia y los conocimientos del grupo en Reino Unido, donde cuenta con la flota más grande de autobuses eléctricos de Londres.

Go-Ahead ya operaba en Singapur desde 2016, pero con esta nueva adjudicación de los Tampines ampliará sus operaciones a más de 2.000 profesionales, con una flota total de más de 800 autobuses.

En Singapur también llegó a estar interesada Alsa, así como National Express --otra de las marcas bajo el mismo grupo de Alsa (Mobico)--, que pujaron por otros paquetes de líneas de autobús, aunque sin éxito.

Globalvia controla el 49% de Go Ahead, mientras que el restante 51% está en manos de la australiana Kinetic. Ambas compañías tienen al fondo canadiense OPTrust como accionista, en el caso de la española un 40% y en el de la australiana un 51%.