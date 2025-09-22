El volcán Lewotobi de Indonesia vuelve a escupir una columna de ceniza de 3,5 kilómetros de altura

El volcán Lewotobi, situado en la isla indonesia de Flores, ha vuelto a escupir una columna de ceniza de unos 3,5 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en la zona, que se encuentra en alerta máxima desde el fin de semana.

Esta nueva erupción ha tenido lugar a primera hora del día y, según las autoridades, el nivel de peligrosidad ha aumentado al máximo --el número 4--, por lo que la población debe mantenerse a una distancia de seguridad de al menos siete kilómetros del cráter, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

Además, han instado a los residentes de las zonas aledañas a prepararse "con antelación" para posibles corrimientos de tierra debido a las fuertes lluvias registradas en la zona. Para protegerse de las cenizas y el humo, han hecho hincapié en la importancia de usar mascarillas.

El puesto de observación geológica del volcán, situado en Labuan Bajo, ha indicado en un comunicado que se han detectado 19 erupciones a lo largo del domingo, con grandes cantidades de humo. Además, han alertado de varios temblores.

A lo largo del fin de semana, otros dos volcanes de Indonesia han entrado también en erupción: el estratovolcán del monte Ibu, en la isla de Halmahera, y el de Marapi, en Sumatra Occidental.

El volcán ya registró una erupción a principios de agosto, mientras que el pasado mes de marzo, otra erupción del Lewotobi obligó a varias compañías aéreas a cancelar o posponer muchos de sus vuelos a la isla de Bali. En noviembre de 2024, casi una decena de personas murieron a causa de una erupción.